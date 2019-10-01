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01.10.2019 - 12:11 | | Didem Özel Tümer/ANKARA

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Yalçın, yazılı açıklamasında, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Devlet Bahçeli'nin hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü ve daha sonra da evinde istirahate çekildiğini hatırlattı.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Bahçeli'nin istirahatinin, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatıldığını duyuran Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı. 

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