Milli Piyango bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. 12 milyonu aşkın biletin satışı gerçekleşti. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak?

31 Aralık 2019'da yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl toplamda 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI - TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Tam bilet 80 TL

Yarım bilet 40 TL

Çeyrek bilet 20 TL

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK - BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango'da şanslı bilet numaraları ve sıralı liste Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasından takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında bilet sorgulama sayfası aktif hale gelecek. Bilet numaranızı giriş yaparak biletinize isabet eden tutarı görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK