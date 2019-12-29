Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek - yarım - tam bilet fiyatı...

31 Aralık 2019 Salı akşamı yapılacak olan Milli Pİyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Bu yıl büyük ikramiye 80 milyon TL olarak belirlendi. Yeni yıl ile birlikte hayal kuranlar ise Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şans denemek istiyor. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş bileti bu yıl ne kadar? Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı, milli piyango yarım bilet fiyatı ve milli piyango tam bilet fiyatı haberimizde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLET FİYATLARI

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Pİyango çeyrek bilet fiyatı 20 TL.

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango yarım bilet fiyatı 40 TL.

MİLLİ PİYANGO TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango tam bilet fiyatı 80 TL.