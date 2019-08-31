Milli Savunma Bakanı Akar: YPG’nin çekildiğini görmek istiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge hattından çekilip çekilmediği yönündeki sorular üzerine “YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair teyide muhtaç bilgiler var. Tamamını bizzat görmek istiyoruz” diye konuştu.



Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli bazı generaller, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.



Tören sonrası soruları yanıtlayan Akar, ABD ile yürütülen güvenli bölge çalışmaları ile ilgili olarak “Belirlenen yol haritasıyla alakalı bu ana kadar harekât merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir ABD’li general oradaki sevk ve idareyi sağlıyor, yanlarında karargah subayları, heyetler var. Heyetler vasıtasıyla planlama çalışmaları sürüyor. İHA uçuşları, helikopter uçuşları başladı. ABD’liler tarafından bildirilen ‘YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine’ dair teyide muhtaç bilgiler var. Bunları bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor” dedi.



Karadan devriye



Karadan ortak devriyelerin de bir an önce başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Menbiç’te, Rakka’da verilen sözler tutulmadı, bunları unutmadık ve bütün faaliyetleri bu bilgi ve bilinçle takip ediyoruz. Asil milletimize yönelik tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması için yapılması gereken ne ise bugüne kadar azim ve kararlılıkla yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



ABD’lilerle yapılan müşterek devriye uçuşunun devam edip etmediği konusunda Akar, “Önce bir ABD helikopteri uçtu içinde Türk subayları, generali de vardı, dün de takriben 1.5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptı, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek” diye konuştu.



‘Amacımız, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımaması’



Milli Savunma Bakanı Akar, üst rütbeye terfi eden personel için bakanlıkta düzenlenen rütbe işaretleri törenine katıldı. Akar bazı generallerin emekli olmasına ilişkin olarak “Emeklilik TSK mensuplarının da doğal hakkı. Bunu büyütmenin, başka yerlere çekmenin anlamı yok. Ben 49 sene askerlik yaptım, emekli oldum. Bunu bazıları sıkıntı varmış gibi dile getirmeye çalışıyor, bu da iyi niyetle nasıl açıklanır, bilemiyorum” dedi.

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, “Hain darbe girişiminden bu yana TSK’dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak” diye konuştu.



“TSK’nin pençesi teröristlerin ensesinde” diyen Akar, Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak’ın kuzeyinde toplam 676 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



‘Meşru müdafaa’



Akar, İdlib’deki gözlem noktaları konusunda da, “TSK’nın İdlib’de 12 gözlem noktası var. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz” dedi.



‘Ivır zıvırla uğraşıyorlar’



Akar, kendisine “komutanım” diye hitap edilmesini istediği iddialarına da yanıt verdi. Akar, “Bazı arkadaşlarımız ‘komutanım’, bazı arkadaşlarımız ‘bakanım’ diyor. Bizim etkinliğimizi, saygınlığımızı, birlikteliğimizi olumsuz yönde etkilemek için çalışan bir grup var. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan sayıda operasyonu yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz son üç ayda 814 sorti yaptı. Bu nedenle bu ıvır zıvır işlerle uğraşanlara el insaf diyoruz. ‘Bakanım’ mı desin ‘komutanım’ mı desin diye ne telkinimiz ne tercihimiz ne de aklımızda böyle bir problem sahası var” dedi.



S-400 teslimatı



Akar, S-400 sevkiyatı konusunda ise “Birinci filoyu aldık, birinci filonun iki bataryası var. Birinci bataryanın ağustos ayında intikali tamamlandı, kurulum çalışması sürüyor. İkinci bataryanın intikali başladı, eylül ortalarında tamamlanacak” dedi.