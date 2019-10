Milliyet Sanat SpotIfy’da

Türkiye’nin en köklü sanat dergisi Milliyet Sanat, dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify’da okuyucuları için hazırlanan özel listelerle müzikseverlerle buluşuyor. Milliyet Sanat dergisini okurken, kahve içerken, ofiste bilgisayar başında çalışma temposundayken, uykuya dalmadan önce gibi başlıklarla hazırlanan seçkiler, birbirinden farklı ruh hallerini yansıtıyor. 47 yıllık köklü dergi Milliyet Sanat, bu listelerle okuyucularıyla yeni bir bağ kuruyor.



Kahveyle caz...



Milliyet Sanat dergisinde 10 yıldır güncel müzik, yeni müzisyenler, klasikleşmiş isimler ile kaçırmak istemeyeceğiniz konser ve albümler hakkında yazdığı yazılarıyla tanınan Egemen Limoncuoğlu tarafından özenle hazırlanmış çalma listeleriyle her ay Spotify üzerinden yeni çıkış yapmış şarkılardan 1970’lere kadar gelen zengin arşivine uzanan bir seçki dinleyicilerle buluşuyor.









Her ay güncellenecek farklı ruh hallerini yansıtacak çalma listelerinin yanı sıra önemli konser ve festivallerde sahne alacak sanatçıların hit parçalarına da ulaşılabilecek. Müzik dinleme alışkanlıklarında değişimler yaşandığını söyleyen Limoncuoğlu, Milliyet’e yaptığıaçıklamada, “Milliyet Sanat için güncel isimleri, klasikleşmiş sanatçılar ve şarkılarla, bizden sesleriyse ecnebi sanatçılarla, farklı diller ve müzik kültürleriyle bir araya getirdiğimiz listeler hazırladım. Belli bir ruh halini, saat dilimini, faaliyeti baz alarak ama aslında en temel öğe olarak canınızın o sırada neler dinlemek istediği fikrinden hareket ederek farklı temalar altında toplanmış güzel müzikler” diyor.





Mesai dostu şarkılar



‘Hey’ - Oscar Lang, Alfie Templeman

‘Wu Baby’ - IDER

‘Your Girlfriend’ - Blossoms

‘Dream Girl’ - Anna of the North



Seçkisini “Kahve yanına caz müzik, mesai saatlerine enerjik ve kolay eşlik edilen şarkılar, gece saatlerine usul usul akan notalar, Milliyet Sanat okurken o ayki içeriğe de göz kırparak eşlik edecek ritimler...” sözleriyle anlatıyor.



Limoncuoğlu, dijital platformların sektöre olan katkısını da şöyle tarif ediyor: “Radyo karşısında geçen akşamlar, plaklar, kasetler, CD’ler derken internet hayatımıza girdi ve mp3’lü çağa adım attık. Müzik sektörü çağa ayak uydururken biraz tökezledi, ama hak sahiplerini de öyle ya da böyle, bir şekilde kolladığı bir düzeni yakaladı. Bugün artık Spotify vb. platformlar yasal yoldan yeni müziğe, her daim kulağımızda olsun istediğimiz şarkılara, klasik eserlere ulaşmamız için muazzam kaynaklar.”



‘Kahve içerken’...



‘Last Straw’ - Nerija

‘Sömestr’ - Ayyuka

‘The Witness’ - Ikebe Shakedown

‘Rye Lane Shuffle’ - Moses Boyd

‘Keep On’ - Alfa Mist