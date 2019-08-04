Modifiye okul taşıtında kısa devre korkusu

Milliyet’in gündeme getirdiği “taşıt yaşı tartışması”nda çocukların hayatlarına yönelik korkutan yeni bir boyut ortaya çıktı. Okul taşıtlarına sonradan eklenen elektronik aksamın yangına yol açtığı iddia edildi. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşen taşıt sahipleri, modifiye eklemeler nedeniyle son 1 yılda sekiz serviste yangın çıktığını söyledi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Milliyet’e yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmelerinde üç temel nokta üzerinde durduklarını belirtti. Apaydın, bunları “rehber personel yaşının düşürülmesi, sensörlü koltuk gibi yeni eklemeler yerine bu aksamların olduğu sıfır araç alımı için 12 yıllık yaş sınırının 2 yıl esnetilmesi, okul taşıma işinin sadece bu alandaki profesyonellere bırakılması” olarak sıraladı.

Eklenti tehlikesi

2020’ye ertelenen, üç delikli emniyet kemeri gibi yeni kriterlerin araçlara eklenmesiyle büyük bir tehlikenin varlığına dikkati çeken Apaydın, “Sonradan yapılan elektronik aksam, yangına yol açabiliyor. Örneğin sensörlü koltuklar elektrik kontağına bağlı. Bir çocuk kazara su döktüğünde elektronik aksam yangına yol açacak. Veya sonradan yapılan elektronik eklemeler açıkta olacağı için çocuklar kolay ulaşabilecek. Yine risk büyük. Çocuklar bu kez daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak” dedi. Sensörlü koltuk kriterinin hiçbir ülkede bulunmadığını belirten Apaydın, devlet yetkililerinin “ilk defa biz uygulayacağız” dediğini dile getirdi. Apaydın, istenen teknolojik eklemelerin 50 milyar TL gibi bir maliyeti bulunduğunu, bunu yapmak yerine kendilerine 2 yıllık bir süre tanınması halinde 12 yaş sınırını değiştirmeden araçlarını yenileyebileceklerini kaydetti.

Sekiz araç yandı

Heyette yer alan Bursa Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sadi Aydın, Balıkesir’deki otobüs yangınına atıf yaparak, kahve makinası gibi küçük bir elektrikli aksamın insanların yaşamına mal olduğunu söyledi. Okul servislerinde de bu tür korkutucu tehlikenin olduğuna dikkati çeken Aydın, “Bu eklemeler üretim aşamasında orijinal şekilde yerleştirilmediği için özellikle elektrik kontağında yangın çıkıyor. Son bir yıl içindeki yangın vaka sayısı sekiz” dedi.

2020’ye ertelendi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, “Üç noktalı kemer, sensörlü koltuk, araçta kamera ile kayıt cihazı bulundurulması”nın 3 Eylül 2020’ye ertelendiğini, bu değişikliklerin maliyetinin 35 bin TL ile 55 bin TL arasında olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da görüşmede “Arkadaşlarımız çalışsın ve refüze edilmeyecek halde sorunu düzeltelim” dedi.

İzmir’de iki yıl önce okul servisinde unutulması sonucu hayatını kaybeden Alperen Sakin’in (3) babası Serkan Sakin, servis yönetmeliğinde yapılan değişikliğin bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.