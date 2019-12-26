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26.12.2019 - 22:43 |

Mucize Doktor 16. son bölümde Ali, korkunç ihtimalle karşı karşıya... 17. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali'nin korkunç bir ihtimalle karşı karşıya kalması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 16. son bölümde Ali, korkunç ihtimalle karşı karşıya... 17. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştıKocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.
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