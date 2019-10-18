Müslüm karakterine hayat veren Timuçin Esen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aramızdan 2013 yılında ayrılan Arabesk'in usta ismi Müslüm Gürses'in hayatı 2018 yılında film oldu. Film gişede büyük başarılara imza atarken TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşan Müslüm filminde usta sanatçıyı canlandıran Timuçin Esen merak edilemeye başlandı. İşte Timuçin Esen hakkında merak edilenler...

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Mahmut Timuçin Esen (d. 14 Ağustos 1973, Adana), Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. [kaynak belirtilmeli] Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da? En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.