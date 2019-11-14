O eğitim kurumu pilot okul olabilir

TBMM, Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından “yuhalandığı” iddiasını gündemine aldı. TBMM Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti araştırma komisyonu, okula giderek incelemede bulundu. Komisyon üyesi milletvekilleri otizmli çocukların anneleri ve diğer çocukların aileleriyle görüştü.

Muhtara soruşturma

Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yuhalama olmamış. Bu ailelerin yuhalanması gibi bir durum söz konusu değil. Bir yanlış anlaşılma olmuş; okulun taşınacağı söylentisi çıkmış. Okulda 783 öğrenci var. 41’i özel gereksinimli, 28’i de otizmli. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların okulda kalacağı, diğer çocukların okuldan taşınacağı söylenmiş. ‘Neden taşınıyoruz? Neden mahallemizden ayrılıyoruz’ denmiş ve aileler arasında tartışma olmuş. Olayın içinde muhtar da var. Muhtarla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Şu anda okulda çok başarılı bir müdire hanım var.

Öğrencilerimiz aynı okulda devam edecek. Biz her iki tarafı da dinledik. Uzmanlarımız ailelere kaynaştırma eğitimiyle ilgili açıklama yaptı. Okul bir pilot okul olabilir. Bunu Milli Eğitim Bakanımız ile konuşacağız.

‘Gölge öğretmen artmalı’

Toplum bunun farkında değil. 59’da 1’e düştü otizm. Komisyon raporunda kolaylaştırıcı kişi (gölge öğretmen) sayısı artırılmasını önereceğiz. Özel eğitim öğretmeni sayısı az. YÖK ile bu konuyu görüşeceğiz. Erken tanı, erken müdahale ve erken eğitim önemli. En önemlisi eğitim. Çocuklar, ailelerin ve hatta eğitimcilerin eğitimi çok önemli. Tüm engel gruplarının koordinasyonunu sağlayan bir birim kurulmasını önereceğiz. Bu önerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek kendisine sunacağız.”

‘Çocuklar ayrıştırılmış’

Kendisi de otizmli bir çocuk babası olan komisyon üyesi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şu bilgileri verdi:

“Tartışma bir yıl öncesinde başlamış. Muhtar, yerel seçimden önce ‘Bana oy verin bu çocukları okuldan attıracağım’ demiş. Otizmli çocukların anneleri, tüm gün okulda çocuklarını bekliyor. Özel eğitim ihtiyacı olanların diğer çocuklarla birlikte kaynaştırma eğitimi alması gerekirken bu çocuklar ayrıştırılmış. İnsan haklarına aykırı bir durum var okulda. Dram yaşanıyor, insanlıktan çıkılmış; nefret suçu işleniyor.”