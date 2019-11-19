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19.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Öğretmen destek noktaları’ açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılacağını bildirdi.

‘Öğretmen destek noktaları’ açılıyor

Selçuk, öğretmenlerin 5 günlük mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi. Eğitim Vizyonu’nda sınıfı duvarların dışına taşıma hedefinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, “Burası görme engelliler ortaokulu. İçeride görme engelli öğrencilerimizle otizmli öğrencilerimiz, birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerimiz var. İstedim ki onların göremediği ama hissettiği muhteşem ağaçları, onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün” diye konuştu.

Müjdeyi verdi

Selçuk, ilk ara tatille ilgili ise şunları kaydetti: “Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Bu konudaki gönüllülüğünüz ve desteğiniz için teşekkür etmek isterim. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme çabası olmazsa yol alamayız.” Bu eğitimlere öğretmenlerin erişimi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediği bir projenin müjdesini vermek istediğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek, bir nevi lisansüstü çalışma demek, öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek demek. Öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğine kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak, asla başladığımız yerde bitirmediğimizi bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz. Öğretmen eğitimlerini, meselenin bütününe bakıldığında büyük bir dilim olarak görüyorum.”

Sürecin bir parçası olarak EBA’yı zenginleştirdiklerini, Öğretmen Kitaplığı Projesi’ni başlattıklarını söyleyen Selçuk, öğretmenler için eğitimin güncel konularını içeren “Ya da” adlı dergi hazırladıklarını aktardı.

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