Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığında okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 TL, ilkokula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafı bin 190 TL, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrencinin maliyeti bin 235 TL ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 TL olarak hesaplandı.



Araştırmaya göre, okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL olarak kayıtlara geçti. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 TL masrafının olduğu tespit edildi.

Araştırmada su önerilere de yer verildi:



“Eğitim, devlet tarafından ücretsiz bir halka sunulmakta. Eğitim içerisinde yapılan masraflar göz önünde bulundurulduğunda devletin çocuğu okula giden, okul öncesi dâhil, memurlara çocuk yardımını en az 251 TL’ye çıkarması gerekmektedir. Alt gelir grubundaki ailelere de ilköğretime giden her bir çocuk için en az 251 TL yardım yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, okul içerisinde gerçekleştirilen harcamaların önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırarak, öğrencilerden sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmelidir. Unutulmamalıdır ki, en büyük yatırım, eğitime, çocuklarımıza yapılan yatırımdır.”



Bakanlıktan kırtasiye denetimi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal koordinasyonunda ekipler Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kırtasiye denetimi yaptı. Geçen yıl 115 bin, bu yıl da bugüne kadar 155 bin ürünü denetlediklerini ifade eden Erdal, “Velilere alışveriş yaparken satıcısı ve üreticisi belli olan ürünleri satın almalarını öneriyorum” dedi.