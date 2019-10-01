Okulda sigara ve alkole 'OBM' kalkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yeşilay; sigara, alkol ve madde kullanımının öğrencilerde bağımlılığa dönüşmeden önlenmesi için Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı başlattı. İlk olarak İstanbul’da 25 okulda pilot uygulaması yapılan programla; öğrenciler arasında sigara kullanımında yüzde 30, alkol kullanımında yüzde 50, madde kullanımında ise yüzde 90 civarında düşüş sağlandı. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl, MEB ile Yeşilay arasında imzalanan protokolün ardından hayata geçirilen program kapsamında rehber öğretmenler kendisine ulaşan öğrenciyi kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra, kısa müdahale uygulayacak. Gerektiğinde öğrenciyi uygun merkezlere sevk edecek. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Programımızı yaygınlaştırarak daha çok gencimize ulaşacağız” dedi.

OBM ile ilgili Milliyet’e konuşan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nın tamamlayıcısı olarak okullarda, OBM programını hayata geçirdiklerini belirterek, “Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı öğrencilerin sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının henüz bağımlılığa dönüşmeden önlenmesine yönelik Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli müdahale programı konumunda” dedi.

Yüzde 90 düşüş

İlk olarak 2017’de İstanbul’da “Ergenlerde Sigara, Alkol, Madde Kullanımına Yönelik Okul Temelli Kısa Müdahale Programı” pilot uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, rehber öğretmenlere yönelik “Risk taraması, genel değerlendirme, motivasyon kazandırma ve hedef koyma, izleme ve sigara kullanımına özel müdahale, psikososyal müdahale, tekrar kullanmayı önleyici müdahale” konularında eğitim verildiğini söyledi.

Hedef erken müdahale

OBM’nin amaçları, rehberlik öğretmenlerine önleyici müdahale becerileri kazandırmak, bağımlılıkla mücadelede ikincil önleme çalışmalarını sistematik halde yapılandırmak, müdahale programını ülke genelinde etkin ve yaygın hale getirmek. OBM’nin en temel hedefi; okul temelli önleyici müdahale çalışmalarıyla zararlı alışkanlıkları ve riskli davranışları bağımlılığa dönüşmeden önlemek. Rehber öğretmen, zararlı madde kullanan öğrencilerin bağımlı olmalarını önlemek için çalışacak. Onları doğru bir şekilde değerlendirip, etkin müdahalede bulunacak ve düzenli bir şekilde davranışlarını izleyecek. Gerekli durumlarda öğrencileri uygun merkezlere sevk edecekler.