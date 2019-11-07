07.11.2019 - 10:42 | | DHA
Son dakika: Okulda skandal iddia! Veliler otizmli çocukları yuhaladı
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin okul çıkışında veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın, olayı araştırması için müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Müfettişlerin öncelikle okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önündeki paravanda yer alan 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılmasını sağlayacağı belirtildi.
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