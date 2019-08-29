2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için heyecan başladı. Okul alışverişlerine başlayan aileler, okulların açılacağı günü de araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci eğitimine kaldığı yerden devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.