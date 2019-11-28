Ölü soyucular! Akılalmaz vurgun...

İzmir Buca'da 2 yıl önce vefat eden ve hiçbir mirasçısı olmayan 1973'lü milyoner Erol Arkun adlı kişinin mirasçısı gibi veraset ilamı çıkaran uluslararası dolandırıcılık şebekesi, tapu müdürünün dikkati sayesinde çökertildi. Makedonya'da hazırlanan sahte belgelerle M.A. adlı kişiyi vefat eden Erol Arkun'un mirasçısı olan kız kardeşi gibi gösteren şebeke üyeleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden M. adlı bir kişinin aldığı vekaletle Buca Tapu Müdürlüğü'ne başvurup Arkun'a ait 5 milyon TL değerindeki bir villayı satmak istediklerini söyledi.

MÜFETTİŞLER ARAŞTIRDI

Buca Tapu Müdürü ise 10 yıl önce babası vefat eden Erol Arkun'un ailenin tek çocuğu olduğunu öğrenince durumdan şüphelenerek yaptığı araştırmada benzer olayların daha önce de Manisa ve Edirne ile İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştiğini ve bu olayların da girişimde kaldığını öğrendi. Bunun üzerine veraset ilamını getiren kişilere geçtiğimiz 14 Kasım'a gün verildi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen kişiler, polisin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu'nca adliyeye sevk edilen ve aralarında villayı alacak kişinin ve emlakçıların da bulunduğu 9 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Müfettişlerin incelemesinde ölen kişilerin mal varlıklarını ve mirasçıları olup olmadığını araştıran uluslararası dolandırıcılık şebekesinin, Yunanistan ve Makedonya'daki resmi kurum ve kuruluşlarda hazırladıkları sahte belgelerle ve aynı isimler üzerinden girişimde bulundukları tespit edildi. Buca Tapu Müdürlüğü'ne veraset ilamıyla, Makedonya'dan M.A. adlı kişinin vekili olarak başvuran M. adındaki bir kişi, 2017'de vefat eden Erol Arkun'un varisi olduğunu belirterek Öğretmenler Sokağı 2 numarada halen kafe olarak kullanılan 500 metrekare büyüklüğündeki villayı üzerine almak istedi.

Başvuru üzerine Makedonya'dan çıkarıldığı görülen veraset ilamının resmi olması nedeniyle değeri yaklaşık 5 milyon lira olan villanın devir işlemleri başlatıldı. Tapu Müdürü Mehmet Fatih Ak ise ölen kişinin hiç mirasçısı olmadığını öğrenince durumu araştırdı. M.A. adlı kadının sahte belgelerle ölen Erol Arkun'un kız kardeşi gibi gösterildiğini ortaya çıkaran Ak, durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri başvuruda bulunan kişileri yakalattı.

ÇOK BENZER OLAY VAR

Bayraklı'da 2004'te ölen Mihriban Onat adlı kadının Makedonya'da M.N. adında bir kişinin kardeşi gibi gösterildiği, Manisa'da ise Makedonya uyruklu T.A. adlı kişinin sanal mirasçı yapıldığı da ortaya çıktı. Çete üyeleri bu yolla ölenlerin miraslarına konuyordu.