Osman Kavala’ya tahliye yok

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN CEVAP BEKLENİYOR

Sanık Osman Kavala’nın avukatları, müvekkilleri hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının resmi Türkçe çevirisini mahkeme heyetine sundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk ise, AİHM kararının kesin olup olmadığı hususunu Adalet Bakanlığı ilgili birimine sorduklarını, cevabın beklendiğini ifade etti.

"KAVALA BU İŞİN NERESİNDE BİLGİM YOK"

Duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Gezi eylemleri sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ekipler amiri olduğunu ve daha sonra FETÖ’den ihraç edildiğini söyleyen tanık Ercan Orhan Aydın, “Biz Taksim meydanına çıkan sokaklarda görev alıyorduk. Şiddet olaylarına müdahale ettik. Osman Kavala bu işin neresindedir, olayların finansörleri kimdir bir bilgim yok. Bunu ben bilemem” dedi.

"ŞİDDET OLAYLARINDA KAVALA'YI GÖRMEDİM"

Diğer tanık Hasan Gün ise Gezi eylemleri sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığını belirterek, “Sanıkları iddianameden biliyorum. Osman Kavala’yı ise toplumsal olaylardan ziyade kamuoyundan bilirim. Şiddet olaylarının hiçbirinde Osman Kavala’yı görmedim” dedi.

"HUKUKSUZLUK ORTADAN KALDIRILSIN"

Tanık ifadelerine karşı beyanı sorulan Kavala, “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da belirtildiği gibi benim üzerimden Gezi olaylarına herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu olmamıştır. Çalışmaların Gülencilikle suçlanmış görevlilerce yapıldığı ortadadır. Tanıklar herhangi bir şiddet eylemine katıldığıma dair bilgi vermedi. Yönlendirmiş olduğuma dair de bilgi vermediler. Başka diyecek bir şeyim yok. 2 yılı aşkın bir süredir en temel hakkım olan özgürlüğümü kısıtlayan bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını istiyorum” dedi.

"İHLAL KARARINA UYULSUN"

Sanık avukatları ise katılma talebinin reddine karar verilmesini, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararına uyularak tahliye kararı verilmesini istediler.

TAHLİYE YOK

Ara kararını açıklayan mahkeme, AİHM kararının kesinleşip kesinleşmediğine dair Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının cevabını beklenmesine karar vererek AİHM’in kesinleşmiş kararının tarafları bağladığını, kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi.