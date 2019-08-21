21.08.2019 - 09:56
ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Tarih belirlendi...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları 14 Temmuz, 20 Temmuz, 21 Temmuz, 28 Temmuz günleri tamamlandı. KPSS adayları ise sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 KPSS OTURUMLARI:
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
oturumları uygulandı. KPSS adayları ise merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. ÖSYM, KPSs sınav sonuçları için tarihi belirledi. İşte 2019 ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan o gün...
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları 29 ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi ile karakolluk olduAntalya’da, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu.