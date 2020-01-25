Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: Uyumakta olan Doğu Anadolu fay hattı uyandı

Naci Görür'ün açıklamaları şöyle:

Şimdi bu 6.8'lik deprem yer bilimciler açısında şunu ifade ediyor: Uyumakta olan uzun dönemdir aktif olmayan deprem Doğu Anadolu fay hattı uyandı.

Kahramanmaraş'ta da deprem olabilir.

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Karlıova'da birleşiyorlar.

Bu deprem Kuzey Anadolu fay hattına benzer şekilde büyük depremler üreterek enerjisini boşaltabilir.

1822'den başlayıp devam eden tarihi depremler 7 şekilde depremler üretmiş. Bu fay harekete başladığına göre ister istemez böyle bir düşünce doğuyor.

Bu deprem sığ bir deprem. Ne kadar kırdığını ben bilmiyorum ama 33 km olabilir.

Büyük bir depremdir. O nedenle beklenen yerde olmuştur.

Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım. Zaten orada birikmiş olan enerjiyi daha fazla arttırmış olabilir.

Görüyorsunuz işte Karlıova bura Doğu Anadolu fayı Hatay'a kadar geliyor.

Bu iki fay boyunca Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bu hareketi bu fay boyunca kimi yerleri kilitleyerek enerji birikimine neden oluyor. Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 20.yy'da enerjisini boşalttı.

Kahramanmaraş bölgesinde en son deprem 1513 anormal bir zaman geçmiş. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım.

Şimdi Elazığ ve yöresinde bu depremin kırıldığı yerlerde bir rahatlama oldu. Ama yer bilimci olarak bizler rahatlamadık. Doğu Anadolu fayı bir uyanış içerisinde. Belirli bir periyotta deprem üretmeye başlayabilir.

Can kaybı yine şükrediyoruz görece olarak az ama yapısal hasar çok fazla.