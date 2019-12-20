Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? Saadet Özsırkıntı biyografisi

Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye yarışmasında yaptığı sunuculuk ile popülerliği yakaladı. Güzelliği ile dikkat çeken Saadet Özsırkıntı bu akşam ekrana gelen MasterChef yarışmasına O Ses Türkiye ekibi ile birlikte katıldı. Saadet Özsırkıntının kariyerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Saadet Özsırkıntı kimdir?

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

O Ses Türkiye ile tanınan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.