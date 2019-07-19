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19.07.2019 - 17:43| DHA

Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan sürücü, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi.

Sahilde drift yaptı, 10 caretta yuvasına zarar verdi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Obalar sahiline gelen kişi, saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla drift yaptı.

Çevre sakinleri, bağırarak da rahatsızlık veren sürücüyü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Drift yapan sürücü, bu sırada caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı. Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra aracıyla sahilden uzaklaştı.

Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sahilde ’drift’ yapıp 10 caretta caretta yuvasına zarar veren sürücü ile yanındaki 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

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