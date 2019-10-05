Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 5 Ekim Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 4 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 6.809.653,73 TL'de devretti. Bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarının 8 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto'nun 1259. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı gerçekleştirilen son çekilişte 5 bilen 104 kişi 5.863,25 TL, 4 bilen 5.666 kişi 81,50 TL, ve son olarak üç bilen 104.283 kişi 11,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.