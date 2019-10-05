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05.10.2019 - 09:50 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 5 Ekim Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto 1259. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4 haftadır devrediyor. 4 haftadır devreden Sayısal Loto'da bu akşam devreden tutar 6.809.653,73 TL olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 5 Ekim Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 4 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 6.809.653,73 TL'de devretti. Bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarının 8 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto'nun 1259. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı gerçekleştirilen son çekilişte 5 bilen 104 kişi 5.863,25 TL, 4 bilen 5.666 kişi 81,50 TL, ve son olarak üç bilen 104.283 kişi 11,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

 

Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.
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