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10.08.2019 - 15:16

Sebahat ve Melahat filminde kimler oynuyor?

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Sebahat ve Melahat filmi hakkında meraklı arayış sürüyor. İzlemeyenlerin araştırdığı Sebahat ve Melahat filminin konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. İşte Sebahat ve Melahat filmi hakkında merak edilenler...

Sebahat ve Melahat filminde kimler oynuyor?

Sebahat ve Melahat filminin konusu: Sebahat ve Melahat, Trabzon'un bir köyünde yaşayan iki yakın arkadaştır. Kocaları gurbette yaşayan iki arkadaş günlerini bahçede çalışarak geçirirken eşlerinin geri dönmelerini beklerler. Köyde dedikoducu olarak tanınan Güdük Emine bir gün iki arkadaşa kötü bir haber verir. Emine'nin söylediğine göre ikilinin kocaları başka kadınlarla birlikte Sebahat ve Melahat'ı aldatmaktadır. Başta bunun asılsız bir dedidoku olduğunu düşünen ikili, sonrasında kocalarının Facebook profillerindeki fotoğraflara bakıp söylenenlerin gerçek olduğunu görürler. Kocalarını bulmaya karar veren iki kadın hayatlarında ilk kez yaşadıkları yayladan çıkacak, dahası İstanbul'un karmaşasıyla tanışacaktır. Sebahat ve Melahat kocalarını bulup rezil etmek için her yolu denerken kendilerini hiç de beklemedikleri bir maceranın içinde bulacaklar.

OYUNCULAR KİMLER?

Seymen Aydın
Rolü : Sebahat
Adem Yılmaz
Rolü : Melahat
Sabriye Kara
Emin Gümüşkaya
Deniz Oral
Mehmet Ulusoy
Ece Koroğlu
Bahar Başar

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