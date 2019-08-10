Şehitliklere bayram ziyareti

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptı, çiçekleri suladı, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

"HER BAYRAMDA BİR BURUKLUK OLUYOR"

1993 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Başçavuş İbrahim Yıldızlı'nın abisi Necdet Yıldızlı, "Buraya geldiğimizde hüzünleniyoruz. Bir canımız yatıyor burada. Kolay değil bu ama Rabbimiz bize böyle emrediyor. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz için. Kardeşimizde bu düşünceyle Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Allah burada yatan bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Onlar şehit oldukları için biz bu vatanda rahatça gezebiliyoruz. Şehitlerimize saygıyı elden bırakmamamız lazım. Her bayramda bir burukluk oluyor. Herkes gülerken biz burada hüzünleniyoruz . Vatanımız sağ olsun" dedi.

"GÜNEYDOĞU DA ASKERLERİMDİ"

Siirt Pervari'de 1993 yılında şehit olan Mevlüt Akçay ve Elvan Mert'in kabirlerini ziyarete gelen komutanları emekli astsubay Şükrü Kantar, "Hem gururluyuz hem hüzünlüyüz. Burada iki tane oğlum yatıyor. Bunlar Güneydoğuda kendi askerlerimdi. Komutanlarıydım. Tesadüfen burada olduklarını öğrendik. Her bayram fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Aileden biri bu ikisi de. Pervari Okçular Karakolu'nda şehit oldular. Beraberdik. Bir gece çatışmada şehit oldular. Bahçelievler'de oturuyorum. Her fırsatta geliyoruz" dedi.

ANKARA

Ankara’da Kurban Bayramı nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Şehit yakınları, mezar başında dua edip, gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara'da Cebeci Asker Şehitliğinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehit aile ve yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek burada dua etti. Ziyaret sırasında şehitlikteki mezar taşları temizlenirken, şehit aileleri duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü. Şehit yakınlarından bazıları sarılarak, birbirlerine destek oldu. Aileler, şehitlikte lokum ve çikolata dağıttıldı.

'SADECE BAYRAM ÖNCESİ DEĞİL HERGÜN GELİYORUZ'

2016 Aralık ayında Suriyenin Elbab şehrinde Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışma sırasında yaralanan ve Gaziantep Devlet Hastanesinde 15 gün yattıktan sonra şehit olan 2 kız babası Volkan Külekçinin (35) babası Haşmet Külekçi (58) oğlunun mezarı başına sadece bayram öncesinde değil her gün geldiğini söyleyerek, Acısı çok büyük. Buraya sadece bayramlarda değil her gün geliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Vatan sağ olsun diyoruz dedi.

MERSİN

Mersin’de Kurban Bayramı nedeniyle şehitlikte duygulu anlar yaşanırken, Vali Ali İhsan Su, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehit aileleri katıldı. Müftülük görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Seçer, milletvekilleri şehit mezarlarını gezerek karanfiller bıraktı. Şehit aileleri de, evlatlarının mezarları başında biran olsun ayrılmadı. Gözyaşları içinde şehitlikte dua ederek hüzünlü anlar yaşayan şehit aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Su, acılarına ortak oldu.

Törenin ardından konuşan Vali Su, bayram nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bayramı, bayram atmosferi içerisinde kutlamak çok önemli. Bu anlamda bu bayramda da yine büyüklerimizin, anne ve babalarımızın ellerini öperek, onların hayır duasını almamız; küçükleri sevindirerek, onların bayram coşkusuna ortak olmamız; komşularımızı, özellikle şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini ziyaret ederek, bu bayramda yalnız olmadıklarını hissettirmemiz çok önemli. Etrafımızdaki kimsesizleri de yalnız bırakmamamız ve bayram sevinçlerine ortak olmamız çok önemli. Bunları yaparsak, çok mutlu bir şekilde güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Kurban Bayramı'nın, tüm insanlığın huzura, barışa kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

KAYSERİ

Kayseri’de, şehit aileleri, arife günü Kurban Bayramı nedeniyle Garnizon ve Hava Şehitliği'ni ziyaret edip, dua etti.

Kurban Bayramı öncesi arife günü Garnizon ve Hava Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarını yıkayıp, sulayarak dua etti. Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen Piyade Er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, "Oğlum 1993 yılında Cudi Dağı'nda şehit oldu. Oğlum nişanlıyken askere gitmişti. Operasyona giderken, 'Komutanım şurada bir karaltı görüyorum' demiş. Askerliği de bitmişti. Karakola teslim olup gelecekti. Komutan 'Ahmet sen burada dur' demiş. Oğlum son kez 'Ben gideceğim' demiş. Komutanına 'Ya şehit olacağım ya gazi. 40 tane ana ağlamasın ağlarsa benim anam ağlasın' diyerek operasyona gitmiş. Oğlum komutanından izin aldıktan sonra cepheye gitmiş. Operasyondan dönerken askerler de seviniyormuş. Dönüşte teröristler pusu kuruyor ve oğlum orada şehit oluyor. Çok şükür peygamberlerimiz ile komşu oldu. Bugün de bayram öncesi mezarını ziyarete geldik" dedi.

Şehit mezarlıklarını gönüllü olarak ziyaret ettiğini dile getiren Mustafa Duvarcı ise, "Şehitliğe fırsat buldukça gelemeye çalışıyorum. Buradaki şehit ailelerimizin gönlünü almak ve acılarını paylaşmak istiyorum. Buraya ziyaretimi kendime bir borç olarak görüyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Burada annelerimizin halini görüyoruz. Allah onlara sabırlar versin" diye konuştu.

SAMSUN

Samsun’da, Kurban Bayramı arİfesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp, dua etti.

Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti.

OSMANİYE

Osmaniye’de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretine Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutann Topçu Kurmay Albay Emin Yılmaz Sancaktar, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Envar'ul Hamit Camii imamı Yunus Önat tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Coşkun, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletip, Kurban Bayramı'nı kutladı. Daha sonra, İl Jandarma Komutanlığı, Polisevi ve Huzurevi'nde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.