Şengül öğretmen davasında beraat

Beyoğlu’nda 4 Mayıs’ta Firuzağa İlkokulu’nda öğretmen olan Şengül Karaca, yaşadığı apartmanın penceresinden aşağı düştü. Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede, Karaca’nın pencereden düştüğü sırada arkasından bir el gördüğünü ve bu kişinin Karaca’nın sevgilisi olan Hasan Aydın olduğunu söyledi. Aydın tutuklanarak hakkında “kasten insan öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Hasan Aydın ve avukatı katılmazken, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



