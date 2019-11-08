‘Sevginin güçlü şekilde yayılmasını istiyorum’

“Kalbindeki Cevap” isimli kitabı geçen yıl Altın Kitaplar tarafından yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar, serinin ikinci kitabı “Kalbindeki Cesaret”le küçük okurlarıyla buluştu. Aden ve en yakın arkadaşı olan Edi’nin maceralarının anlatıldığı serinin bu kitabının konusu ise “cesaret”. Kitaplarının hem hikayelerini yazan hem de resimlerini çizen Canev Tatar ile kitabı ve cesaret üzerine konuştuk.

Sizce cesaret nedir?



Cesaret, korkmamak değildir. Korkularına rağmen kalbinin peşinden gitmektir. Bence cesaret, kalbinin gösterdiği yöne, belirsizliği bile göze alarak gidebilmektir.



“Kalbindeki Cevap” ve “Kalbindeki Cesaret” serisi nasıl ortaya çıktı?



Aslında oyun oynayarak ortaya çıktı. Kitap olacağını hiç düşünmemiştim. Ben daha ilkokuldayken öğretmenlerim yeteneklerimi keşfetmem de bana çok yardımcı oldu. Her zaman söylediğim bir şey var: Mutlu öğretmenler, mutlu öğrenciler ve daha mutlu bir ülke. Hedefimiz de bu aslında. Mesajlarımı kitaplarımla yaymaya başladım. Kendini seven, huzurlu ve mutlu insanların yetişmesini ve sevginin dünya üzerinde daha güçlü bir şekilde yayılmasını istiyorum. Vizyonum bu ve bunun için çalışıyorum.



Kitabın desenleri de size ait. Hem yazmak hem de resmetmek nasıl bir deneyim?



Hayal gücümü çizerek ifade ederdim eskiden. Sonradan kelimeler de katıldı buna. İkisi de kendimi ifade etme şeklimin bir parçası. Bir hayalin varsa, söyleyeceğin sözlere inanıyorsan, o zaman yaptığın hiçbir şey zor değil.



Edi ve Aden’ın maceraları devam edecek mi?

Devam etmesini istiyorum. Daha farklı karakterlerimiz de var. Onlar da hikayelerimize eklenecek. Diğer kitaplarımızda okurlarımız onlarla da tanışacak.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Çocuklara cesaret veriyor



Kitap fuarına her yıl KKTC olarak katılıyorsunuz...



Burası, kitapların ve yayınların kalbi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her yıl TÜYAP Kitap Fuarı’nda bulunuyoruz. Burada KKTC standımız da var. Kendi yazarlarımızın kitaplarını burada sergiliyoruz. Ayrıca yazaralrımız da buraya gelip imza günleri düzenliyor. Böyle büyük etkinliklerin giderek daha da başarılı bir şekilde devam etmesi temennisinde bulunuyorum.



İstanbul Kitap Fuarı’nda ailenizden birinin de olması nasıl bir duygu?



Kıbrıs’tan genç bir ismin yetişmesi, Türkiye’ye gelip bir yayıneviyle anlaşarak Türkiye’deki çocuklarla buluşması ve onlarla fikirlerini paylaşabilmesi beni çok mutlu etti. Tabii ki bir baba olarak çok mutluyum.



Kızınız Canev Hanım’ın kitabını okudunuz mu?



Tabii okudum. Canev Tatar, yaratıcı ve kendine özgün bir ifade tarzı olan bir yazar. Yarattığı cümlelerle, çocukları mutlu edip onlara cesaret veriyor.

