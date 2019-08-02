Sıcaklık artacak 45 derece olacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ağustos ayına yönelik hava tahminlerini paylaştı. Gelecek haftadan itibaren Türkiye’de sıcak hava dalgasının etkisini göstereceğini söyleyen Tek, daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege’de sıcaklık değerlerinin 40 derecelerin üzerine çıkacağını kaydetti. Tek, Marmara’nın batısında özellikle Edirne ve Tekirdağ’da sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağını öngördü.

10 gün sürecek

Adil Tek, sıcaklık değerlerinin Güneydoğu Anadolu’da 45 dereceler olacağını söyledi ve şu öngörülerde bulundu:

- Antalya, Adana, Mersin çevrelerinde yine 40, 41, 42 dereceler rahatlıkla görülebilir.

- Ege’de Aydın çevresi 44-45 derecelere kadar da çıkıyor.

- Bazı günlerde Marmara’nın batısı, Edirne ve Tekirdağ 40 derecelere ulaşacak.

- 3 büyükşehir İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bu sıcak hava dalgasından etkilenecek.

- Sıcaklık değerleri 3-4 derece artacak.

- Sıcak hava dalgası 10 gün kadar sürecek.

Süper hücre riski

Bu ay Basra’dan gelen bir sistemin bulunduğuna dikkat çeken Adil Tek, özellikle Karadeniz’de, İstanbul ile birlikte kıyı bölgelerde nem değerlerinin çok yükseleceğini söyledi. Tek hava sıcaklığıyla ilgili tahminlerini şöyle paylaştı:

“Trabzon Araklı’da, Düzce’de meydana gelen sel felaketleri, bu kuzeyden gelen serin hava ve yükselen deniz suyu sıcaklıkları dolayısıyla yaşandı. Bu hafta her ne kadar sıcak görünse de iklim modelleri sonuçlarına göre ağustosun Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’de mevsim normallerini altında geçeceği görünüyor. Bu da yine bir sel felaketi olasılığını artırıyor. Yani kuvvetli yağışlar olma olasılığını artırıyor. Deniz suyu sıcaklıkları önemli burada. Deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz’de 28-29 dereceye çıkıyor, Karadeniz’de de 23-25 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık değerlerinin altında gelen bir hava parseli, kuvvetli yağışları, fırtınaları, süper hücre tarzı yapılanmaları oluşturuyor. Kuzey’den serin hava gelirse ki gözüküyor, Ağustos için Karadeniz ve Marmara’da hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor.”

İstanbul’da sağanak yağmur

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

36 YIL SONRA KÂBUS DÖNDÜ! HORTUM YIKTI GEÇTİ

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde önceki akşam gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun ardından hortum oluştu. Köyü teğet geçen hortum, Celepyolu Mevkii’ndeki bir kısmında ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı talan etti. Uzunluğu 20 m’yi bulan 30 yıllık kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, tarlalara da büyük zarar verdi. Hortum, tarlalarda 2 metre derinliğinde çukurlar oluşturdu. Köylülerin büyük korku yaşadığı olayda can kaybı meydana gelmedi. Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, “Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı” dedi.