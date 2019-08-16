Sıcaklıklar azalıyor! Hava durumu hafta sonunda nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarında 3 ila 7 derece düşüş yaşanacağı diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bilgisi vatandaşlar ile paylaşıldı. Marmara bölgesinin tamamı, Karadeniz sahil şeridinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesinin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Marmara, Karadeniz sahil şeridi, İç Anadolu Bölgesinin tamamına yakını ve Ege Bölgesinin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Yağışlı havanın etkisi ile sıcaklıklarda 3 ila 7 derecelik bir düşüş yaşanması beklendiği diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanması beklenmediği duyuruldu. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonunun ilk gününde de yağışlı hava Marmara Bölgesi, Karadeniz kıyı bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesinin büyük bölümünde etkili olacak. Pazar günü Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de güneşli bir havanın hakim olması beklenirken İç Anadolunun tamamı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz Bölgesinin bir bölümünde sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık