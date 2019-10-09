09.10.2019 - 17:24 | | milliyet.com.tr
Son dakika | Sınırda sıcak saatler! İnternet ve GSM operatörleri de kapatıldı
Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dakikalarda bölgede tüm internetin kesildiği ve GSM operatörlerinin kapatıldığı öğrenildi.
CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, Rasulayn ve Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla bilrikte bölgede tüm internet bağlantılarının kesildiğin ve GSM operatörlerinin kapatıldığını açıkladı.
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.