Son dakika | Sınırda sıcak saatler! İnternet ve GSM operatörleri de kapatıldı

CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, Rasulayn ve Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla bilrikte bölgede tüm internet bağlantılarının kesildiğin ve GSM operatörlerinin kapatıldığını açıkladı.