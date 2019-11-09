‘Sınırdaki İnsanlar’ Bahçelievler’de

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü’nde önceki gün açılan sergide Aygün’e ait 40 fotoğraf yer aldı.



Hayatın, sevginin, sevincin, açlığın, umudun sınırında yaşayan insan portrelerinden oluşan, 40 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, KRK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Karakullukçu, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, Türk Yunan Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kesler, Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murtaza Gürler, Demirören Hukuk İşleri Başkanı Avukat Murat Durmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi 30 Kasım’a kadar görülebilir.









Açılışta konuşan Aygün, gururlu olduğunu belirterek şunları aktardı:

‘Fotoğraflar konuşsun’



“Her fotoğrafın aslında acı bir hikayesi var. Sergideki fotoğraflarda, umudun, hayatın, ülkenin, yaşamın sınırı var. Bir meslek büyüğüm bana, ‘Sen konuşma, fotoğrafların konuşsun’ demişti. Bu nedenle ben konuşmayayım, fotoğraflar konuşsun. Serginin açılmasına destek veren Bahçelievler Belediyesi’ne ve Belediye



Başkanı Hakan Bahadır’a çok teşekkür diyorum. Türkiye’de sanata ve sanatçıya destek çok az veriliyor. Bu anlamda Milliyet gazetesine de çok teşekkür ediyorum. İşi başından beri sahiplendi.”



Serginin düzenlendiği tarihi Siyavuşpaşa Köşkü’nü, butik sanat merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da, “Bahçelievler’in sembollerinden, ayakta kalan tek tarihi yapısı böylesine anlamlı bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. Biz, Bahçelievler Belediyesi olarak ilçemizdeki kültür sanat faaliyetlerini artırmak istiyoruz. Aygün’ün objektifine yansıyan, sınır ötesinde, umudun bittiği yerde, karamsarlıkları, sıkıntıları anlattığı ve o duyguları fotoğrafladığı bir serginin açılışına ev sahipliği yaptık” diye konuştu.