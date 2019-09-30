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30.09.2019 - 17:31 | | İHA

Şoka girip bayıldılar... Yardıma koşan polis uyutmadı!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada iki öğrenci yaralandı.

Şoka girip bayıldılar... Yardıma koşan polis uyutmadı!

Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesinde, şehir içi minibüsünden inen ortaokul talebesi 2 kız çocuğu aniden yola fırlaması sonucu aynı yönden gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandılar.

İkbâl Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dilara Yılmaz (10) ve 8. sınıf öğrencisi Ceyda Doğan (13), okullarına gitmek için şehir içi minibüsünden inerek yola çıktı. öğrenciler Abdullah Turan idaresindeki 16 KBP 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Baygın halde yatan çocuklara çevredeki halk yardıma koştu. Ambulansın gecikmesi sonucu ilk müdahaleyi polis yaparak yaralıları uyanık tutmaya çalıştı.

112 acil servis personeli tarafından kontrolleri yapılan yaralı çocuklar, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralılardan Yılmaz taburcu edilirken, işitme kaybı yaşadığı ifade edilen Doğan ise Bursa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandıManisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada biri şoför 6'sı öğrenci 7 kişi yaralanırken, şarampole yuvarlanan servis aracı yolun aşağısında bulunan evlere bir metre kala durabildi.
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