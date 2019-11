Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bağdadi' açıklaması: 13 tane yakını elimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- 10 maddelik anlaşmamızın her iki ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



- Stratejik işbirliğimizin ilerletilmesi için atılacak adımlar üzerinde durduk.



- Biraz sonra Macaristan ve Türkiye'den 15 iş adamımız ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Birlikte ne gibi adımlar atılabileceğini, hatta 3. ülkelerde neler yapılabileceğini konuşacağız. Macaristan ile örnek bir iş birliğimiz mevcut.



- Birazdan iş adamlarımızla yapacağımız toplantının içeriğinde, savunma sanayindeki projeleri hayata geçirme konusunda kararlıyız.



- Geçtiğimiz görüşmede Gülbaba Türbesi'nin açılışını yapmıştık.



- Macaristan'ın Avrupa Birliği sürecimize verdiği desteğe müteşekkirim. AB'nin son dönem izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır.



- Sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ilettik.



- Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Güvenli bölge için atmak istediğimiz adım mültecilerin kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.



- BM Genel Sekreteri geçen günlerde İstanbul'daydı. Kendisine verdiğim evraklar doğrultusunda bu konuda çalışma sözü verdi.



- Bazı ortakların terör liderleri ile yaptıkları görüşmeler ve dayanışmalar var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Uluslararası bir terörle mücadele vereceksek NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir. Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.



- Dünyada Türkiye kadar DEAŞ konusunda güçlü bir tepki koyan ikinci bir ülke yoktur.



- En son Bağdadi'nin ablasını eşi ile beraber yakaladık. Şu an bizde. Eşini yakaladık, bizde. En son 13 tane en yakın çevresini yakaladık, onlar da elimizde.

Biz DEAŞ ile mücadeleyi böyle veriyoruz.



- Burada insanın huzuru ve menfaati yatmaktadır.



- Suriye krizinde 1 milyon insan hayatını kaybetti. Bu insanlar için BM hesaplarına göre kendi bütçemizden 40 milyon dolar harcadık.



- Bize sığınan bu insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. Barış Pınarı Harekatı ile şu an kadar biz mücadelemizi sürdürüyoruz.



- ABD ile ardından Rusya ile mutabakat yaptık. Fakat ne ABD 120 saatlik sürede teröristleri bölgeden çıkarabildi, ne Rusya.



- 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik.

SORU - CEVAP



(TRUMP İLE GÖRÜŞME) Doğmamış çocuğa don biçilmez. Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Şu anda S-400, F-35, Patriot konuları yer alacak konulardır. 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefimiz var. Bunları ele alacağız. Hepsinden öte terörle mücadelede beraber neler yapacağız. Mazlum Kobani denen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün başındadır. Görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Savunma sanayine yönelik atılması gereken adımları atacağız. S-400 konusunda bize patriot verilmediği için alternatif aradık ve aldık. S-400 aldık bu iş bitti. Amerika bize uygun şartlar sunduğu sürece Patriot da alabiliriz. Kongreden geçmesi gerekiyor diyorlarsa, geçirsinler teklifi versinler. Biz de değerlendirmemizi yapalım. THY şu an ihtiyaçlarını çok büyük bir kısmını Amerika'dan karşılıyor. THY dünyada en fazla destinasyona uçan şirkettir. Birinci sıradadır.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomik işbirliğimizle ilgili olarak iki ülke arasındaki hacmi 5 milyar dolara yükselteceğiz.