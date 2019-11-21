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21.11.2019 - 09:50 | | milliyet.com.tr

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 4'ü de teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 4'ü de teslim oldu

 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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