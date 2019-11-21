21.11.2019 - 09:50 | | milliyet.com.tr
Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 4'ü de teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
‘Arılar beni tanır’ dedi, yarı çıplak daldı!Ordu'nun Fatsa ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu. Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını ve bu işin bazı kuralları olduğunu belirterek, kimsenin denememesi gerektiğini belirtti.