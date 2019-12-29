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29.12.2019 - 14:27 |

Son dakika... Kars'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika gelen bilgilere göre; Kars'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın derinliğini 7.00 km olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Kars-Sarıkamış olarak bildirdi. AFAD, Kars'ta meydana gelen depremin ardından yaptığı son dakika açıklamasına da herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtti. Öte yandan Kandilli de saat 14.20'de Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Derinliğini 5.00 km olarak açıklayan Kandilli depremin merkez üssünün Erzurum Güllüdağ-Nrman olarak duyurdu.

Son dakika... Kars'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan bir diğer son dakika açıklamasında da şu ifadelere yer verildi;

Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum’un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

Onu gören kedi ve köpekler esas duruşa geçiyorAntalya’da 60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. 100’e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besleyen Güç’ü gören sokak hayvanları adeta esas duruşa geçiyor.
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