06.12.2019 - 16:56 |
Son dakika: KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2313 kişi yerleşti
KPSS tercih sonuçları için günlerdir heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. Bugün özellikle 'KPSS tercih sonuçları ne zaman?' açıklanacak sorusu sık sık aratıldı. ÖSYM sabırsız bekleyişe saat 15.45'te son verdi ve sonuçları ilan etti.
KPSS-2019/6 tercih başvuruları 21 Kasım'da başladı. Son işlem günü ise 27 Kasım'dı. Tercihler biter bitmez adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Fakat ÖSYM sonuçlara ilişkin bir tarih vermemişti. 'KPSS tercih sonuçları ne zaman?' soruları günlerdir soruluyordu ki ÖSYM müjdeli haberi 15.45'te adaylarla paylaştı.
KPSS-2019/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM saat 15.45'te yaptığı duyuruda "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." diye belirtti.