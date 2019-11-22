MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Operasyon haberleri peş peşe geliyor
22.11.2019 - 10:02 | | DHA

Son dakika! Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2’si Teğmen 90’ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 53 şüpheli yakalandı. Öte yandan Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika! Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen eski 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi

 

    Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Sıradaki Haber