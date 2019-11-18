Son depremler 18 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

Türkiye'de son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor.



Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...



BURSA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.



Bursa'da 2 gün önce 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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