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20.08.2019 - 18:55

Son depremler! 20 Ağustos Ankara, Denizli, Akdeniz deprem haberleri!

Yurt genelinde son zamanlarda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar bugün Türkiye'de hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte son olarak bugün meydana gelen son depremlerle ilgili tüm detaylar...

Son depremler! 20 Ağustos Ankara, Denizli, Akdeniz deprem haberleri!

ANKARA BEŞİK GİBİ SALLANDI!

AFAD verilerine göre, Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Son dakika | Ankara'da sabaha karşı korkutan deprem!
AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

DENİZLİ KORKUTTU!

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika! Denizli'de 3.9 şiddetinde deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİR DEPREM HABERİ DE AKDENİZ'DEN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptıTürk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı.
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