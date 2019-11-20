Son depremler 20 Kasım... Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri Kandilli

Son zamanlarda oldukça artan deprem haberleri sonrası vatandaşlar deprem aramaları oldukça hız kazandı. Peki bugün deprem oldu mu? İşte yurt genelinde meydana gelen son dakika deprem haberleri...



VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ (20 KASIM ÇARŞAMBA)



Kandilli Rasathanesi saat 01.29'da merkez üssü Van Başkale olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.



Önceki gün Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmiş, deprem Van'da da şiddetli şekilde hissedilmişti. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu açıklanmıştı



TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM! (19 KASIM SALI)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.



BURSA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU? (18 KASIM PAZARTESİ)



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.



Bursa'da 2 gün önce 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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