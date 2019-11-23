23.11.2019 - 09:23 |
Son depremler 23 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 23 Kasım 2019 son depremler listesi.
Son depremler... 23 Kasım Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler nerede oldu? Marmara'da deprem oldu mu? Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son dakika deprem haberleri...
Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.