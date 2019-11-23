Son depremler 23 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Son depremler... 23 Kasım Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler nerede oldu? Marmara'da deprem oldu mu? Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son dakika deprem haberleri...

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