Son depremler! 25 Ağustos Ankara'dan korkutan son dakika depremi

ANKARA'DAN KORKUTAN HABER (25 AĞUSTOS)



Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.



ÇANAKKALE BEŞİK GİBİ SALLANDI (23 AĞUSTOS)



Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Çanakkale'de saat 09.58'de, merkez üssü Biga olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



BİR DEPREM HABERİ DE EGE DENİZİ'NDEN



Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 49.70 kilometre açığındaki depremin, 14.33 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.





