Son depremler 28 Aralık Kandilli sorgula | Depremi mi oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem mi oldu, sorusuna cevap arayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi deprem listesini kontrol ediyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

28 Aralık 2019'da Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen rakamlara göre Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.48'de meydana gelen depremin derinliği 31.6 km olarak ölçüldü.

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ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KORKUTTU (27 ARALIK)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'daki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve boş bir binada yıkım meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde, Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve boş bir binada yıkım meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir." denildi.