Son depremler 28 Kasım 2019 | Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi sorgulama

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Hangi bölgelerde depram meydana geldi?

ARNAVUTLUK'TA DEPREM

Arnavutluk'ta, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

28 KASIM 2019 SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ