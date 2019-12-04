04.12.2019 - 07:41 |
Son depremler 4 Aralık 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi, 4 Aralık 2019 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte bugün meydana gelen depremler listesi.
Son depremler... Deprem mi oldu? Son dönemde Türkiye ve çevresinde sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Peki, Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler nerede meydana geldi? İşte 4 Aralık 2019 son depremler listesi.
AKDENİZ'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler Akdeniz'de meydana geldi. Girit Adası ve açıklarında meydana gelen art arda depremlerin ilki 05.20'de gerçekleşti. Ardından 05.25 ve 05.36'da iki deprem daha ölçüldü. Depremlerin şiddeti 3.4 , 3.7 ve 3.2 büyüklüğündeydi.
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Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.