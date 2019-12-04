Son depremler 4 Aralık 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Son depremler... Deprem mi oldu? Son dönemde Türkiye ve çevresinde sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Peki, Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler nerede meydana geldi? İşte 4 Aralık 2019 son depremler listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler Akdeniz'de meydana geldi. Girit Adası ve açıklarında meydana gelen art arda depremlerin ilki 05.20'de gerçekleşti. Ardından 05.25 ve 05.36'da iki deprem daha ölçüldü. Depremlerin şiddeti 3.4 , 3.7 ve 3.2 büyüklüğündeydi.

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