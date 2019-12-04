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04.12.2019 - 18:49 |

Son depremler! 4 Aralık son dakika deprem haberleri - Kandilli Rasathanesi

Yurt genelinde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi ve bu kez Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Peki yurt genelinde son olarak nerelerde deprem oldu? İşte 4 Aralık son dakika deprem haberleri...

Son depremler! 4 Aralık son dakika deprem haberleri - Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi, 4 Aralık 2019 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte bugün meydana gelen depremler listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler Akdeniz'de meydana geldi. Girit Adası ve açıklarında meydana gelen art arda depremlerin ilki 05.20'de gerçekleşti. Ardından 05.25 ve 05.36'da iki deprem daha ölçüldü. Depremlerin şiddeti 3.4 , 3.7 ve 3.2 büyüklüğündeydi.

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