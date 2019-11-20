20.11.2019 - 07:20 |
Son depremler Kandilli Rasathanesi | 20 Kasım 2019 deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi 20 Kasım 2019 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. İşte son depremler...
Son deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son dakika deprem haberleri listeleniyor. İşte 20 Kasım 2019 son depremler...
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.51 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.