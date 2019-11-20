Son deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son dakika deprem haberleri listeleniyor. İşte 20 Kasım 2019 son depremler...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.51 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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