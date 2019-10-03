Son depremler Kandilli Rasathanesi| Deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat 07.44 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼ssÃ¼ Akdeniz olan 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. AFAD, MuÄŸla SarÄ±germe'ye 55 km mesafede olan depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 5 olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Depremin Ä°zmir ve MuÄŸla baÅŸta olmak Ã¼zere Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda da hissedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 07.44'de Rodos AdasÄ±'nÄ±n kuzey doÄŸusu aÃ§Ä±klarÄ±nda 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

Deniz yÃ¼zeyinin yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre derinliÄŸindeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esine 58 kilometre mesafede olduÄŸu belirlendi.

MuÄŸla Valisi EsengÃ¼l Civelek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, an itibarÄ±yla bÃ¶lgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluÅŸan depremin MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Marmaris ilÃ§elerinde de kÄ±sa sÃ¼reli hissedildiÄŸini ifade etti.

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