14.09.2019 - 22:10 |
Son depremler neler? Çankırı Çerkeş'te bir deprem daha...
Çankırı deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor. Akşam saat 21.00 sularında 2 deprem daha meydana geldi. Bölge halkı büyük panik yaşarken deprem çevre illerden de hissedildi. Bu gelişmelerin ardından "son depremler neler?" sorusu sorulmaya başlandı.
Bugün Çankırı Çerkeş'te peş peşe deprem meydana geldi. Son olarak bölge saat 21.12'de 3.4 ile sallandı. Deprem halkı tedirgin ederken vatandaşlar da "Son depremler neler?" diye aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...
SON DEPREMLER NELER?
Çankırı Çerkeş'te ilk deprem saat 09.00'da 4.9 büyüklüğündeydi. Daha sonra saat 09.03'te 4.8, saat 11.31'de 3.3, saat 13.38 ve 13.39'da 3.6, Saat 14.45'te 4.5, saat 20.08'de 4.1 ve son olarak 21.12'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.