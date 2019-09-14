Son depremler neler? Çankırı Çerkeş'te bir deprem daha...

Bugün Çankırı Çerkeş'te peş peşe deprem meydana geldi. Son olarak bölge saat 21.12'de 3.4 ile sallandı. Deprem halkı tedirgin ederken vatandaşlar da "Son depremler neler?" diye aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER NELER?

Çankırı Çerkeş'te ilk deprem saat 09.00'da 4.9 büyüklüğündeydi. Daha sonra saat 09.03'te 4.8, saat 11.31'de 3.3, saat 13.38 ve 13.39'da 3.6, Saat 14.45'te 4.5, saat 20.08'de 4.1 ve son olarak 21.12'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.