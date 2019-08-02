Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri devam ediyor. Sözlü mülakatların ardından tercih işlemlerine geçen öğretmen adayları atama gününü bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercihler devam ediyor. 30 Temmuz'da alınmaya başlayan tercihler için son gün 5 Ağustos.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Ağustos'ta sona eren tercihlerin ardından öğretmen atamaları 9 Ağustos'ta yapılacak. Göreve başlama tarihi ise 2 Eylül olarak belirlendi.