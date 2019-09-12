12.09.2019 - 21:18 |
12 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu (MPİ çekiliş sonucu kupon ve ikramiye sorgulama)
Süper Loto'da bir çekiliş heyecanı daha sona erdi. Yurdumuzun dört bir yanında Süper Loto oynayan ve şansını deneyen milyonlarca vatandaş kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyor ve 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarında çıkan sayıları araştırıyor. Peki Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı?
Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. Yurt genelinde Süper Loto oynayan binlerce vatandaşımız 12 Eylül çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı ve ne kadar devretti? İşte hem bu soruların yanıtları hem de kupon ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı...
12 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7, 22, 38, 39, 53, 54
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI