‘Suya Yansıyan Tarih’

Beşiktaş Belediyesi’nin iş birliğinde önceki gün açılışını yapan ve Türk-Rus sanatçı Aygul Okutan’ın (Akmanova) koordinatörü olduğu sergide, Rus resamlardan Aleksey Talaşuk, İldar Ahmetvaliev, Sergey Temerev, Azat Galimov, Oleg Şirinkin, Oleg Yudin ve Salavat Gilyazetdinov’un İstanbul’u, Türk sanatçılardan ise Mahir Güven, Kadir Ablak, Memduh Kuzay, Aygül Okutan, Hikmet Barutçugil, Hakan Esmer ve Taner Alakuşyer’in St. Petersburg’u resmettiği tablolar sanatseverlerle buluşuyor.



‘Programın incisi oldu’



Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buranov sergi açılışında yaptığı konuşmada “Bu sergiyi özel yapan Rus ressamların İstanbul’u, Türk ressamların da St. Petersburg’u resmetmesi. Bu da iki ülke halkının birbirine daha da yakınlaşmasının sembolüdür. Diğer önemli yanı ise bildiğiniz gibi bu yıl Türk ve Rus Turizm yılı ve bu sergi programın incisi olacak” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Serginin koordinatörü olan St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İlişkiler Derneği Başkanı Alexander Kolesnikov ise İstanbul ile St. Petersburg’un gelecek yıl kardeş şehir olmasının 30’uncu yılı olacağına dikkat çekti. Etkinliğe ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Bedri Baykam da katıldı. Kethüda Hamam Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki sergi 7 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. Ardından aynı sergi St. Petersburg’da A.L. Ştiglits Devlet Sanat-Sanayi Akademisi binasına taşınacak ve 29 Kasım-20 Aralık 2019 tarihlerinde akademinin ana salonunda sergilenecek.



Putin’e hediye edecek









Sergide 8 tablosu bulunan ressamlardan Memduh Kuzay, tabloları 1.5 yıl gibi bir sürede yaptığını belirterek, “Burada atmosfer çok güzel, aynı sergi St. Petersburg’ta da açılacak. Bu kentteki etkinlik için şimdiden heyecanlanıyorum. Ayrıca sergideki eserlerden bir tanesini de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hediye etmek istiyorum” dedi.